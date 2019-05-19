Депутата британского парламента заподозрили в шпионаже в пользу Чехословакии во время «холодной войны»

Скандал разгорелся после публикации британского таблоида Дейли Мэйл. Он сообщил, что располагает документами, собранными службой безопасности Чехословакии в 60-х годах. Джеффри Робинсон, который сейчас представляет Лейбористскую партию, передавал Праге конфиденциальные правительственные документы.

Сам Робинсон утверждает, что обвинения против него не соответствуют действительности. В прошлом году Лейбористской партии пришлось опровергать информацию о том, что их лидер Джереми Корбин был агентом коммунистического режима в Чехословакии в 80-х годах.