Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, попросила помощи для оплаты адвокатов

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, попросила финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов. Об этом она сказала в своем видеообращении, записанном из американской тюрьмы.

Необходимость в пожертвованиях Бутина, по ее словам, находящаяся в транзитном пункте в Оклахоме, объяснила подачей апелляционной жалобы на приговор суда. Он в конце апреля назначил россиянке 18 месяцев заключения. Как следует из видео, опубликованного в инстаграме главы «Антиглобалистского движения России» Александра Ионова, Бутина намерена бороться с несправедливостью, которая, по ее мнению, происходит с ней и другими россиянами. Себя она назвала при этом отражением текущей действительности. Свое видеообращение заключенная закончила словами: «Держитесь, ребята. Русские не сдаются!».

Александр Ионов в интервью интернет-изданию РБК, в свою очередь, отметил, что для Бутиной сейчас наступил критический момент в финансировании адвокатов. Россиянка была задержана в США в июле прошлого года. Суд признал ее виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом. Сама Бутина частично признала вину и заключила сделку со следствием. При этом в среду ее адвокаты подали апелляцию на приговор.

Если срок наказания не изменится, Бутиной предстоит провести в заключении еще около девяти месяцев. На свободу она должна выйти в ноябре, после чего россиянку депортируют из США.