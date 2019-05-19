Финалист вокального шоу «Голос. Дети» появился в рекламе, высмеивающей нечестные итоги голосования

Ержан Максим и его мать снялись в ролике для казахской строительной компании. По сюжету, они осматривают новый жилищный комплекс и выбирают квартиру.

В ходе зрительского голосования на шоу «Голос. Дети» Ержан Максим занял 2-е место. Его опередила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. После разгоревшегося скандала было проведено расследование, которое выявило накрутку голосов, поданных в поддержку Абрамовой.