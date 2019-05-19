Премьер-министр Великобритании намерена сделать парламенту новое предложение по Брекзит

По выражению Терезы Мэй, ее смелый проект соглашения может получить поддержку. Статью премьера опубликовала газета Санди Таймс. Ожидается, что среди новых предложений будет дополнительная защита рабочих – так глава правительства пытается заручиться поддержкой Лейбористской партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС в конце марта. Однако после трех неудачных голосований по соглашению сроки перенесли на конец октября. В четвертый раз парламент обсудит условия Брекзит уже в июне.