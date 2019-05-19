В Чечне богослов Адам Шахидов приравнял неофициальный девиз окружения главы республики «Ахмат – сила» к основам Корана и назвал скандирование этого лозунга обязанностью местных жителей.

Призыв к жителям Чечни прозвучал от богослова и советника главы республики на презентации книги об отце Рамзана Кадырова. В переполненном зале Адам Шахидов заявил собравшимся, что они должны скандировать лозунг «Ахмат – сила», связав жизненный путь Кадырова-старшего с основами Корана. Богослов произносил речь на русском языке. Ему удалось заставить некоторых зрителей прокричать речёвку.

Далеко не все, судя по видео, согласились скандировать «Ахмат – сила». Некоторые молчат. Этот девиз прилюдно зазвучал после переименования чеченского футбольного клуба «Терек» в «Ахмат» около двух лет назад. Лозунг на всех матчах скандируют футбольные болельщики. Заявление богослова Шахидова ничего общего с вероучением ислама не имеет, сказал порталу Кавказский узел заведующий сектором Кавказа в Институте востоковедения РАН Владимир Бобровников. Учёный отметил, что в исламском вероучении есть понятие «совершенный человек». Им, по мнению исламских богословов, был пророк Мухаммед. Другие же мусульмане должны стремиться к тому идеалу, который он олицетворял. Ранее Рамзан Кадыров уверял, что лозунг «Ахмат – сила» возник задолго до переименования футбольной команды. И даже выпустил небольшое видео, на котором девиз скандируют чеченские борцы, дети, Николай Басков, Тимати, Валерия, Евгений Плющенко.

Ахмат Кадыров – первый руководитель Чечни — погиб 9 мая 2004 года при теракте на стадионе в Грозном.