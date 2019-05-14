Омбудсмен: Будет создан центр общественного наблюдения за опросом по поводу строительства храма в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что будет создан центр общественного наблюдения за опросом населения по поводу строительства храма святой Екатерины в сквере Екатеринбурга.

«Сейчас все, и власть в том числе, пришли к единому решению — слушаем всех (и сторонников, и противников данного строительства). Создадим сайт. Мы будем делать центр общественного наблюдения за опросом населения, куда все желающие смогут войти. А если потребуется референдум, то наблюдать сможем и за ним.

Если мы найдем место согласия, то там и будем строить, а если не найдем, то будем этот вопрос решать дальше», — сказала Т.Мерзлякова.

Уполномоченный по правам человека считает, что в конфликте со строительством храма в Екатеринбурге стороны должны услышать друг друга, а со своей стороны омбудсмен будет способствовать организации независимого наблюдения за опросом по поводу строительства храма.