Канцлер Австрии расторг коалицию со Австрийской партией свободы и предложил новые выборы в национальный парламент

Канцлер Австрии Себастиан Курц расторг коалицию со Австрийской партией свободы и предложил новые выборы в национальный парламент. Причиной этого стала отставка вице-канцлера после публикации компрометирующей видеозаписи.

Бывший председатель Австрийской партии свободы и вице-канцлер Ханс-Кристиан Штрахе сложил все свои посты из-за видео-ролика, сделанного на вилле острова Ибица в июле 2017 года. Штрахе был заснят во время семичасового разговора с мнимой племянницей крупного российского предпринимателя.

Право-популистский политик согласился на нелегальные миллионные вливания в избирательную кампанию его партии и на покупку активов газеты «Кронен-Цайтунг». В обмен он пообещал российским бизнесменам государственные заказы в сфере строительства и водоснабжения. Штрахе говорил также об ограничении свободы прессы в Австрии.

Журнал «Шпигель» и газета «Зюддойче цайтунг», опубликовавшие видео, не разглашают источник. Заказчики и авторы розыгрыша не известны. Месяц назад о видеоролике упомянул популярный немецкий сатирик Ян Бемерманн. Его роль в подготовке разоблачительной акции, однако, не ясна. Австрийские СМИ сообщают, что за инсценировкой стоят «западные спецслужбы».

Газета «Тагесшпигель» пишет, что Орган защиты конституции ФРГ видит значительный риск сотрудничества с Австрией. Германская контрразведка опасается, что австрийские партнеры могут передавать секретную информацию российским спецслужбам.

При встрече на Ибице присутствовал также соратник Штрахе председатель фракции АПС в австрийском парламенте Йоханн Гуденус. Себастиан Курц назвал высказывания политиков проявлением «невероятного неуважения по отношению к гражданам Австрии».