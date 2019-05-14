На Красной площади сегодня прошла церемония приема в ряды пионеров нескольких тысяч школьников из разных регионов страны. Там же состоялась и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина.

Традиционный майский прием в пионеры начался с переклички областей и городов под бой кремлевских курантов. Москва, Нижний Новгорода, Подмосковье, Тверь, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – детей привезли огромными экскурсионными автобусам. Они выстроились в целый автобусный парк на Васильевском спуске. Специально для торжественной линейки со стороны Никольской и Александровского сада Красную площадь закрыли для зевак и туристов, огородив праздничными металлическими барьерами. Колонна будущих пионеров растянулась в коробочку по периметру главной площади страны от храма Василия Блаженного до здания Исторического музея и Мавзолея. У усыпальницы вождя выступали юные гимнастки с лентами и обручами, пел пионерский хор о прелестях жизни в советской стране и прекрасных школьных годах. Там же перед ветеранами пионерской организации и отавными военными в медалях и форме позднесоветского времени выступил сводный детский оркестр. Детей поздравил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В сопровождении фонограмм советских песен взрослые и серьезные мужчины из КПРФ разбрелись повязывать галстуки более чем 4 тысячам школьников в приподнятом настроении. Некоторые из детей делились своими мыслями по поводу будущности пионерской организации, а закончившая четвертый класс Даниэлла рассказала о том, как важно держать честное пионерское слово и наизусть прочитала пионерскую клятву.

Хэдлайнером мероприятия был пионерский музыкальный отряд барабанщиков «Кибальчиш». Его участники чувствовали себя звездами и во всем слушались своего руководителя, которая возглавляет группу еще с середины 60-х.

В эти минуты в Московском Дворце пионеров на Воробьевых горах проходит и городская тактическая игра «Цифровая зарница».

Кстати, до присвоения пионерской организации в 1924-м году имени Ленина, она носила имя Спартака. Переименование произошло после смерти вождя мирового пролетариата, у могилы которого и происходила основная часть сегодняшних торжеств.