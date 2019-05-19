Россиянин Сергей Лазарев занял 3-е место в международном в песенном конкурсе «Евровидение»

Победитель – голландский певец Дункан Лоуренс.

Первую за 44 года победу на «Евровидении» Нидерландам принесла композиция Arcade. Дункан Лоуренс – одновременно и автор, и исполнитель песни – спел ее, сидя за роялем практически без использования каких-либо спецэффектов. По словам победителя конкурса, его композиция – о поиске любви и о надежде достичь чего-то, что на первый взгляд кажется недосягаемым.

Лоуренс набрал по результатам голосования жюри и зрителей 492 балла. Немногим меньше получил участник из Италии Mahmood. Сергей Лазарев, который уже второй раз пытался покорить «Евровидение», как и три года назад в Стокгольме, стал третьим, набрав 369 баллов. На этот раз россиянин исполнил композицию Scream, которая была полна спецэффектов в виде сверкающих молний, потоков дождя и летающих комет.

Тем временем конкурс омрачился скандалом: дважды в прямой трансляции «Евровидения», проходившего в Израиле, был показан флаг Палестины. Сначала он присутствовал во время выступления Мадонны в качестве приглашенного гостя. Флаг вместе с израильским полотнищем показали двое танцоров. Впоследствии скандальные действия выполнили музыканты группы Hatari из Исландии. Когда на них была наведена камера, они продемонстрировали две растяжки с изображением палестинского флага и надписью «Палестина». В Европейском вещательном союзе, проводившем «Евровидение», осудили эти действия, назвав конкурс «неполитическим», и отметили, что последствия будут обсуждаться специальной консультативной группой.

Второй раз в истории «Евровидения» победитель конкурса не набрал большинство баллов в отдельности по результатам голосования как жюри, так и телезрителей.

Между тем, сам Сергей Лазарев увидел предвзятость в отношении России. По его мнению, это сказалось на итогах голосования.

Лазарев сказал, что готов представлять Россию на «Евровидении» и в третий раз, если понадобится. Но сейчас мечтает «поспать и поесть маминых сырников».

Продюсер российского исполнителя Филипп Киркоров сказал, что Лазарев на песенном конкурсе выложился до конца.

Следующий конкурс «Евровидение» пройдет в Нидерландах.