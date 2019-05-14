Омбудсмен по Свердловской области готова разобраться с каждым из 29 задержанных на акции против строительства храма

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова готова разобраться с каждым из 29 задержанных на несанкционированной акции против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам омбудсмена, всего задержано 29 человек, в основном которые были задержаны в ночь с 14 на 15 мая, и несколько человек с 15 на 16 мая.

«Я со всеми абсолютно поговорила, навестила их в спецприемнике. Могу сказать, что каждый из них получил наших правозащитных адвокатов. Есть люди, которые попали в подобную ситуацию первый раз в жизни, они никогда не участвовали ни в каких акциях. Они даже не знали, что они могут рассчитывать на чью-либо помощь. Три адвоката сегодня работают на них. Нескольким людям снизили с 10 до 5 суток заключения. Это уже первые шаги. Пока рассматривалось только 9 апелляций, и 5 из них получили 5 суток», — рассказала Т.Мерзлякова.

Во многих случаях полиция действовала с нарушениями, считает уполномоченный по правам человека по Свердловской области. Омбудсмен заверила, что намерена внимательно разобраться в ситуации. Т.Мерзлякова добавила, что ее аппарат готов обратиться в суд, если будут заведены дела в отношении правозащитников из организации «Парки и скверы», которые принимали участие в акции.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства собора. За три дня в отношении 98 человек составлено 102 административных протокола. 29 человек отправлены под административный арест.