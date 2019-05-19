В Киеве за сутки до инаугурации Владимира Зеленского, начали ограничивать движение транспорта

Верховная Рада назначила торжественную церемонию вступления в должность избранного президента на понедельник. Зеленский в своем видеообращении заранее попросил у жителей украинской столицы прощения за заторы, которые ожидают их завтра. В город приглашено множество высокопоставленных иностранных гостей. Избранный президент отметил, что настаивал на проведении инаугурации в выходной день, однако парламент его не послушал. «Верховная Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им» — сказал политик.