Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России за период с 1987 года

Тогда в стране был выявлен первый случай заражения. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Отмечается, что главной причиной смерти среди инфицированных остается туберкулез.

По подсчетам ведомства, на конец прошлого года в стране проживало около миллиона россиян с диагнозом ВИЧ. При этом впервые за почти полтора десятка лет регистрируется снижение темпов заболеваемости.

Сегодня, в третье воскресенье мая, отмечается Международный день памяти умерших от СПИДа.