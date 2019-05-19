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12:00, 19 мая 2019

Фристайлистка, сломавшая позвоночник перед Играми в Сочи, намерена подать апелляцию на решение по иску против врачей

Фристайлистка, сломавшая позвоночник перед Играми в Сочи, намерена подать апелляцию на решение по иску против лечивших ее врачей. Мария Комиссарова, прикованная к инвалидной коляске и требовавшая более 50 млн рублей от платной клиники, согласно вердикту суда получила лишь 60 тысяч.

Диагноз «поперечный паралич» был поставлен члену сборной России по фристайлу Марии Комисаровой почти сразу после травмы, полученной на тренировке перед олимпийскими стартами. Спортсменка потеряла возможность ходить. Как пишет «Радио Свобода», единственным, кто заявил, что поставит фристайлистку на ноги, оказался основатель НИИ клинической реабилитации Евгений Блюм. Он сам обратился в Федерацию фристайла и назвал методы лечения «гарантированными». По словам Комиссаровой, Блюм обещал эффект после года непрерывных тренировок. При этом у центра есть сайт и лицензия. Реабилитацию, как отмечается, доктор предложил пройти в испанской Марбелье – в результате фристайлистка провела там полтора года, отдав за лечение 51 млн рублей. Однако три года назад обследование не показало никаких улучшений. Комиссарова потребовала эти деньги назад: она считает, что таким образом доктор Блюм не выполнил условия соглашения. Адвокат спортсменки Ирина Фаст, в свою очередь, подчеркивает, что договор был формальным и не содержал никаких обещаний. Об отсутствии гарантий теперь говорят и в клинике доктора Блюма.

«Лига защитников пациентов» отмечает, что за последнее время число обращений от жертв платной медицины растет. Там рассказали, в частности, о жалобе на онкологическую клинику, за пребывание в которой родственники одной из пациенток отдали почти миллион рублей.



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