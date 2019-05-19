Финалист скандального, последнего сезона шоу «Голос. Дети» снялся в рекламе, намекающей на нечестные итоги голосования. Казахская строительная компания опубликовала ролик, по сюжету которого Ержан Максим с матерью выбирают дом. Мальчик спрашивает риелтора, можно ли купить квартиру на первом этаже. «Нет, на первом всё продано. Есть на втором», — отвечает специалист, после чего Ержан расстроено вздыхает.

Участник проекта «Голос. Дети» в финале занял 2-е место. Его опередила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Результаты голосования вызвали широкий общественный резонанс. Как позже выяснили специалисты, в пользу победительницы было накручено более 8 тысяч голосов.