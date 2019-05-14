Австрийские власти сегодня обсудят возможность проведения досрочных парламентских выборов

Внутриполитический кризис начался после публикации видео с участием вице-канцлера. Политик проводил переговоры с некой женщиной, которая предлагала финансировать его партию в обмен на доступ к правительственным заказам.

Обвинения в неофициальных контактах и получении денег из-за рубежа могут стоить карьеры любому австрийскому политику. Это подчеркнул в разговоре с «Эхом» шеф московского бюро австрийской телерадиокомпании ОRF Карола Шнайдер.

Шнейдер напомнила, что в получении денег из России обвиняют и другие правые партии в Европе.