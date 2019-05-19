Компания SрасеХ подала иск к правительству США

Это произошло на фоне разворачивающейся борьбы за многомиллиардные госконтракты по запуску спутников. Как пишет газета Вашингтон пост, информация по самому иску не раскрывается, и поэтому остается неясным, какую именно программу госзакупок обжалует компания Илона Маска. Как отмечает издание, информация о жалобе появилась именно в тот момент, когда ВВС США начали подготовку контрактов на космические запуски. В прошлом году SрасеХ проиграла торги на финансирование разработки ракет для доставки на орбиту правительственных спутников.