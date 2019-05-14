В Серпухове 19 мая состоится митинг за закрытие мусорного полигона «Лесная». Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Андрей Елькин.

По его словам, после многочисленных попыток согласований данной акции, митинг за немедленное закрытие мусорного полигона «Лесная» состоится 19 мая.

«Данный полигон эксплуатируется с нарушениями всех возможных природоохранных законов. Полигон «Лесная», проектная мощность которого составляет всего лишь 300 тысяч тонн мусора, принимает в год около миллиона тонн. Фактически он больше не может принимать мусор. Людям не нравится жить в такой ситуации, они хотели бы заявить свое категорическое «нет» той политике, которая позволяет эксплуатировать подобные полигоны, ведь по факту это просто свалки», — сказал он.

К митингующим присоединятся протестующие активисты из подмосковных городов: Клина, Ногинска, Волоколамска.

«Общая проблема, и решать ее можно только всем вместе», — подчеркнул А.Елькин.

Согласованный митинг пройдет с 12 до 14 часов (мск) на площадке перед входом в Принарский парк (улица Театральная).