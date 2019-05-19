Президент и канцлер Австрии сегодня, как ожидается, обсудят возможность проведения досрочных парламентских выборов

Политический кризис разразился на фоне видео, в котором вице-канцлер обсуждает финансирование свое партии в обмен на обещание госконтрактов.

Сразу после скандала Хайнц Кристиан Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера. Его действия вредят реформам и имиджу страны, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. Его консервативная Народная партия ещё недавно входила в правительственную коалицию с ультраправой партией Свободы, которую Штрахе возглавляет. Канцлер объявил досрочные выборы в парламент и сегодня обсудит с президентом страны дальнейшие шаги. Громкий политический скандал вызвало видео, которое на днях опубликовали немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung. В ролике Штрахе и его помощник общаются на Ибице с девушкой, СМИ называют её «племянницей российского олигарха» Алёной Макаровой. У неё он просит финансовой помощи, в обмен обещает помочь в покупке крупнейшего таблоида страны и многомиллионные строительные подряды. Разговор, как утверждают СМИ, прошёл перед выборами в парламент Австрии в конце 17, по их итогам к власти пришли Народная партия и партия Свободы, а Штрахе занял должность вице-канцлера. Досрочные выборы поддержал президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Он назвал кадры позорными. Досрочные выборы, по его мнению, помогут восстановить доверие избирателей.

Штрахе подтвердил факт переговоров, но утверждает, что никаких денег партия так и не получила.