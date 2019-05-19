В 16 населенных пунктах Архангельской области пройдут митинги против строительства полигона для отходов из Москвы

В 16 населенных пунктах Архангельской области сегодня пройдут митинги и пикеты против строительства полигона для отходов из Москвы. Об этом в Твиттере рассказали организаторы акции. Свалку неподалеку от железнодорожной станции Шиес уже начали строить, но активисты регулярно мешают строительной технике. Местные жители требовали провести референдум по вопросу о приеме столичного мусора.

Как сообщали «Ведомости», с середины июня власти временно заморозят строительство. В правительстве распорядились начать экологические и инженерные исследования на территории будущего полигона и провести общественные обсуждения проекта.