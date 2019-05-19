Президент Австрии назвал позорным видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе

На ролике, который уже привел к отставке политика, он ведет переговоры с некой женщиной, которую немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel называют племянницей российского олигарха. Она предлагает финансирование партии Штрахе в обмен на доступ к правительственным заказам. Сам вице-канцлер сказал, что после той встречи с женщиной, которая по его словам, является гражданкой Латвии, он не контактировал, и денег от нее не получал. Однако политик объявил об отставке со всех постов.

Сегодня президент и канцлер обсудят дальнейшие шаги. На фоне скандала страну ждут досрочные парламентские выборы.