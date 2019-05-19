Представитель Нидерландов завоевал первое место в музыкальном конкурсе «Евровидение»

Россия – третья.

Сердца зрителей и членов жюри покорила композиция «Arcade» певца из Нидерландов Дункана Лоуренса. Номер был незамысловатым: исполнитель, рояль, отличный голос, баллада о разбитом сердце и немного спецэффектов. Впрочем, этого хватило для победы в «Евровидении». Букмекеры, кстати, перед финалом прочили победу именно ему.

Второе место занял исполнитель из Италии. Россиянин Сергей Лазарев с песней Scream, выступавший под сверкающими молниями, потоком дождя, летящими кометами – это всё, разумеется, были спецэффекты, снова третий. Как и в 2016 году в Стокгольме. Вчера, после объявления результатов, певец заявил о предвзятом отношении к России. Один из авторов песни для Лазарева певец Филипп Киркоров, как и три года назад. Финал «Евровидения» не обошёлся без скандала. Участники исландской группы Hatari, которая шокировала публику своим номером с элементами BDSM-шоу, во время оглашения результатов голосования, подняли два шарфа цветов палестинского флага с названием автономии. Это вызвало недовольство многих зрителей и организаторов конкурса, который напомню в этом году прошёл в Израиле.

Следующий конкурс, 65-й по счёту, состоится в победившей стране, то есть в Нидерландах.