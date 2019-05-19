Россельхознадзор с сегодняшнего дня вводит ограничения на поставки в мяса птицы из Мексики

Запрет будет носить временный характер и связан с распространением болезнетворной инфекции на территории одного из штатов этой страны.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила импорт птицы из мексиканского штата Сонора из-за болезни Ньюкасла. Это так называемая «псевдочума птиц», вирусное заболевание у куриных с пневмонией, энцефалитом и множественными поражениями внутренних органов. Ограничения касаются как поставок живой птицы и инкубационных яиц, так и мяса и всех видов птицеводческой продукции, не прошедшей тепловую обработку. Ограничения введены и в отношении кормов и кормовых добавок за исключением тех, что имеют растительное происхождение или получены в результате химического и микробиологического синтеза. Сложно оценить, насколько значимы такие поставки из Мексики, но введен и запрет на ввоз из этого американского государства бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Кроме того, транзит живой птицы из мексиканского штата Сонора по территории России приостановлен. Запрет введен на время проведения санитарных мероприятий, которые снизят вероятность дальнейших вспышек болезни.

Россельхознадзор этой весной вводит ограничения на поставки птицеводческой продукции из Мексики уже второй раз.