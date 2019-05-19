Эрдоган: Россия и Турция могут запустить совместное производство зенитных систем С-500

О таких планах газете Haber Turk рассказал президент Реджеп Эрдоган. Глава государства также заверил, что вскоре Анкара закупит российские ЗРК С-400 и при этом выразил уверенность в том, что США начнут поставлять Турции истребители F-35.

Вашингтон ранее требовал отказаться от использования российского вооружения, под предлогом того, что оно не совместимо с противовоздушной системой НАТО. Однако, как ожидается, первый комплекс С-400 отправится в Турцию уже этим летом.