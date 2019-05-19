Пассажирам самолета Sukhoi Superjet 100, который не смог вылететь из Ульяновска в Москву, предоставили Airbus A320

Это произошло после того, как на лайнере компании «Аэрофлот» сработала аварийная сигнализация.

Проблемы обнаружились еще накануне вечером: «Суперджет» набрал скорость 55 километров в час, когда включились аварийные системы. Об этом, по крайней мере, сообщил источник агентства РИА Новости в аэропорту Ульяновска. Он утверждает, что у «Суперджета» компании «Аэрофлот» отказала гидросистема, в результате чего он прервал взлет. После остановки, по словам собеседника агентства, все пассажиры – их было 36, в том числе двое детей — отказались лететь этим лайнером. Гендиректор аэропорта Сергей Наконечный, в свою очередь, уверяет, что отказа гидросистемы не было, а причина возвращения лайнера в аэропорт – исключительно срабатывание сигнализации. По его словам, пассажиры рано утром уже вылетели в Москву рейсом «Аэрофлота» на Airbus A320.

В начале мая «Суперджет», летевший рейсом Москва – Мурманск. совершил жесткую посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В катастрофе погиб 41 человек.