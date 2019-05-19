Более 100 миллионов человек могут принять участие в финальном этапе парламентских выборов в Индии
Голосование началось сегодня. Избирательная комиссия утверждает, что нынешняя избирательная кампания может стать самой масштабной в истории по количеству участников – в стране зарегистрировано более 900 миллионов избирателей. Пока явка в среднем превышает 60 процентов.
Основная борьба идет между двумя ведущими политическими партиями. Главная интрига состоит в том, сможет ли действующий премьер возглавить правительство второй раз подряд.