Более 100 миллионов человек могут принять участие в финальном этапе парламентских выборов в Индии

Голосование началось сегодня. Избирательная комиссия утверждает, что нынешняя избирательная кампания может стать самой масштабной в истории по количеству участников – в стране зарегистрировано более 900 миллионов избирателей. Пока явка в среднем превышает 60 процентов.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими партиями. Главная интрига состоит в том, сможет ли действующий премьер возглавить правительство второй раз подряд.