В Москве на полдня перекрыто Садовое кольцо из-за проведения велопарада

Движение по магистрали приостановлено до окончания прохождения основной колонны велосипедистов – сообщают в Центре организации дорожного движения.

Кроме того, сегодня в городе стартует Московский полумарафон. В связи с этим автомобильное движение будет закрыто на Лужниках, Хамовническом валу, Новодевичьей, Лужнецкой, Пречистенской и Саввинской набережным, а также по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту. Ограничения продержатся до полудня.