Пассажиры «Сухого Суперджет 100», прервавшего взлет в Ульяновске, в итоге вылетели в Москву на Airbus A320

Российский лайнер не поднялся в воздух из-за технических причин. Представители воздушной гавани сказали ТАСС, что во время выезда на взлетную полосу, сработала сигнализация, из-за чего экипаж принял решение отменить взлет. В аэропорту отрицают слухи о том, что у самолета отказала гидросистема.

Вылеты SSJ 100 стали все чаще откладывать и отменять после аварийной посадки этой модели в Шереметьево. Тогда в результате пожара погиб 41 человек.