Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил на песенном конкурсе «Евровидение-2019»

Сергей Лазарев от России занял третье место. Сам Лазарев считает, что это достойный результат.

В Иерусалиме сотни ортодоксальных представителей еврейской общины устроили протест из-за нарушения шаббата «Евровидением». Как пишет The Timesof Israel, протестующие блокировали улицы, останавливали движение транспорта. Несколько представителей еврейской общины напали на полицейских. Задержаны шесть подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Между тем, дважды в прямом эфире в гранд-финале «Евровидения» в Тель-Авиве показали флаг Палестины. Как пишет The Jerusalem Post, сначала это было в номере Мадонны, затем его подняли конкурсанты из Исландии во время оглашения результатов.