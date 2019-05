В столице сегодня пройдут весенний велофестиваль и московский полумарафон

В связи с этим на некоторых улицах города будет ограничено движение.

В связи с проведением крупнейшего полумарафона в России в Москве в первой половине дня будет ограничено движение от Саввинской до Космодамианской набережной, а также на нескольких центральных улицах. Кроме того, для проезда будет закрыто Садовое кольцо, частично – проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой, здесь будет проходить велофестиваль.

Отметим, что на 26 мая в рамках единого дня велопарадов в России был запланирован 20-ый Московский велопарад, который организует проект Let's bike it!. Именно они провели в столице первое подобное мероприятие в 2012-ом. Однако в этом году столичные власти, организовавшие велофестиваль, отказали в проведении независимого велопарада, даже не смотря на публично данное осенью обещание поддерживать инициативы проекта Let's bike it!. Мэрия тянула время с согласованием, присылала отписки, просила изменить маршрут, и в итоге предложила организаторам самим организовать перекрытие улиц. В Let's bike it! уверены, что таким образом власти Москвы пытаются «присвоить себе велопарад».

В январе также стало известно, что власти не согласовали проведение четвертого зимнего велопарада, выдвинув невыполнимые требования организаторам.