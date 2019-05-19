На Красной площади традиционный майский прием в пионеры проведет сегодня КПРФ

Там же пройдет и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина.

Будущие пионеры станут собираться на Васильевском спуске в 10-30. Принять в пионерские ряды сегодня планируют более 4 тысячи школьников из Москвы и Подмосковья, Центрального и Северо-Кавказского Федерального округов. Пионерские галстуки на шеи детей будут повязывать председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и глава московского горкома коммунистов Валерий Рашкин. В Московском Дворце пионеров на Воробьевых, бывших Ленинских, горах состоится ежегодное празднование Дня пионерии. Здесь пройдет городская тактическая игра «Цифровая зарница», пионеры и сочувствующие будут соревноваться в управлении беспилотными летательными аппаратами и квадрокоптерами, состоится концертная программа под малоинформативным заголовком «Пионерский слет. Вчера-сегодня», ну а в полдень апогеем праздника станет выступление отряда барабанщиков «Кибальчиш».

Кстати, до присвоения пионерской организации в 1924-м году имени Ленина, она носила имя Спартака. Переименование произошло после смерти вождя мирового пролетариата.