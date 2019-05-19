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09:00, 19 мая 2019

Пассажирам самолета «Аэрофлота» Sukhoi, который не смог накануне вылететь из Ульяновска в Москву, предоставили Airbus

Пассажирам самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, который не смог накануне вылететь из Ульяновска в Москву, предоставили Airbus A320. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Наконечный. Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт по техническим причинам. На борту сработала аварийная сигнализация и  экипаж решил не взлетать. После этого, как сообщил источник РИА в аэропорту вылета, пассажиры этого рейса категорически отказались лететь на Суперджете.



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