Пассажирам самолета «Аэрофлота» Sukhoi, который не смог накануне вылететь из Ульяновска в Москву, предоставили Airbus

Пассажирам самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, который не смог накануне вылететь из Ульяновска в Москву, предоставили Airbus A320. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор аэропорта Сергей Наконечный. Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт по техническим причинам. На борту сработала аварийная сигнализация и экипаж решил не взлетать. После этого, как сообщил источник РИА в аэропорту вылета, пассажиры этого рейса категорически отказались лететь на Суперджете.