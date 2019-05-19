Сегодня сборная России сыграет с командой Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

Сегодня нашей команде предстоит играть с прямым конкурентом за места в первой четверки – командой Швейцарии. Расписание позволило швейцарцам долгое время лидировать. С самыми сильными соперниками швейцарцы играют ближе к концу групповой стадии. Наша команда уже обеспечила себе место в плей-офф. После пяти побед подряд россияне уверенно лидируют. Состав и репутация хоккеистов не позволяет выходить на лед , думая об ином результате, нежели победа. Тем не менее, после серии из трех матчей, в которой команда не пропустила ни одной шайбы, встреча с Латвией оставила некоторые вопросы. Наша команда впервые вынуждена была отыгрываться да и шайб россияне забросили всего три. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк даже сказал о том, что настрой на встречу со Швейцарией должен быть более серьезным.

Матч между сборными России и Швейцарии начнется в 21 час 15 минут. Трансляция на канале Матч ТВ.