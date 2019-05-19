В Иерусалиме ортодоксальные представители еврейской общины устроили протест из-за нарушения шаббата «Евровидением»

В Иерусалиме сотни ортодоксальных представителей еврейской общины устроили протест из-за нарушения шаббата «Евровидением». Как пишет The Times of Israel, протестующие блокировали улицы, останаливали движение транспорта. Несколько представителей еврейской общины напали на полицейских. Задержаны шесть подозреваемых в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников правоохранительных органов.