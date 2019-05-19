В Архангельске сегодня пройдет митинг против полигона для мусора из Москвы

В этот же день еще одну акцию по тому же поводу в городе организует участница праймериз «Единой России». Еще один митинг заявил Совет Всероссийского общества охраны природы.

Движение «Поморье – не помойка» проведет сегодня митинг-концерт под названием «Нота протеста» на площади Терехина. Он начнется в 15 часов. В это же время стартует и акция в районе третьего лесозавода. Причем протестовать там будут против все того же строительства полигона на станции Шиес, а на афише мероприятия используются те же цвета, что и на афишах «Ноты протеста». Организатором выступает Ольга Грачева, которая, по данным местного портала 29.ru, в прошлом году участвовала в праймериз «Единой России». До этого она «антимусорных» митингов не устраивала. Грачева называет совпадением тот факт, что обе акции проходят в один день и одно время. Между тем, активисты полагают, что эта манифестация призвана запутать людей. Сегодня также состоится еще один митинг на экологическую тему, заявитель — совет Всероссийского общества охраны природы. Там утверждают, что мероприятие готовилось без привязки к теме Шиеса. Отмечу, что массовые протестные акции против появления мусорного полигона продолжаются в регионе с октября.

Ранее стало известно, что подготовку к строительство полигона приостановят в середине июня. До конца года эта территория должна пройти ряд экспертиз, в том числе экологическую, а сам проект — общественные слушания. И только потом будет принято решение о судьбе полигона.