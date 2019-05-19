Екатеринбургская епархия намерена провести презентацию проекта строительства храма

Как сообщается на сайте епархии, к этому привлекут экспертов архитектурно-градостроительного совета при главе региона. Накануне вечером в сквере, где планируется возведение храма, состоялся молебен. По данным местного новостного сайта е1, на службу пришли около 500 человек. С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора. За три дня в отношении 98 человек составлено 102 административных протокола. 30 человек отправлены под административный арест. Задержание многих участников акции проводилось с нарушениями. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена разобраться с каждым таким случаем.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с призывом обсудить альтернативные площадки для строительства храма.