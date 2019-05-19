Суд в Ереване освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Кочаряна арестовали в июле прошлого года по делу о разгоне акций после президентских выборов 2008 года. Тогда в стычках протестующих с полицейскими погибли не менее десять человек. Тем не менее, процесс по делу Кочаряна будет продолжен — рассказала «Эху Москвы» журналист Первого армянского информационного портала Марьям Григорян.

Сам Кочарян считает свое уголовное преследование «местью» со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.