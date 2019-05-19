Актер из сериала «Игра престолов» Иван Реон встретиться сегодня с фанатами в Петербурге

Исполнитель роли Рамси Болтона в «Игре престолов» Иван Реон приехал в Петербург на фестиваль Comic Con накануне из Лондона. Актер уже опубликовал в своем Истаграм фотографию Исаакиевского собора и написал, что Петербург прекрасен. Реон также успел ответить на вопросы пользователей «Вконтакте», а сегодня встретится с поклонниками лично. Актер сыграл персонажа-садиста. За жестокость его невзлюбили многие зрители. Чтобы получить автограф и сфотографироваться с актером нужно будет купить отдельные билеты. К слову, после съемок в «Игре престолов» Реон старается больше времени уделять музыке. Он играет на гитаре и пишет песни. Даже задумал в ближайшее время выпустить новый альбом.

Финальный эпизод сериала «Игра престолов» выходит сегодня. Российские кинотеатры покажут последнюю серию на больших экранах завтра.