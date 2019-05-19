Канцлер Австрии Себастьян Курц предложит президенту республики провести в стране досрочные парламентские выборы

Это связано со скандалом, в центре которого оказался вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. В Австрии опубликована видеозапись 2017 года, на которой политик обещает «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы. После обнародования этого видео Штрахе объявил об уходе в отставку со всех постов, в том числе и партийных.

После ухода Штрахе из правительства правящая коалиция с участием партии свободы становится недееспособной. Точной даты досрочных выборов канцлер не назвал, но подчеркнул, что они должны состояться как можно скорее.