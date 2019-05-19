Екатеринбургская епархия намерена провести презентацию проекта строительства храма

Как сообщается на сайте епархии, к этому привлекут экспертов архитектурно-градостроительного совета при главе региона. По мнению епархии, противостояние по вопросу о строительстве собора «возникло из-за недостаточной информированности горожан». Накануне вечером в сквере, где планируется возведение храма, состоялся молебен. По данным местного новостного сайта е1, на службу пришли около 500 человек.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора. За три дня в отношении 98 человек составлено 102 административных протокола. 30 человек отправлены под административный арест.

Уголовное дело возбудили в Екатеринбурге против нескольких сторонников строительства храма в центре города. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор сети городских порталов Екатеринбурга Ринат Низамов.

Сам Низамов давал показания по поводу событий минувшего понедельника.