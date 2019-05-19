Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве

Победителем стал представитель Голландии Дункан Лоуренс с композицией «Аркада».

Стоит отметить, что перед финалом конкурса организаторы Евровидения дисквалифицировали жюри от Белоруссии. Его члены нарушили правила, обнародовав свои предпочтения после первого полуфинала. Таким образом Лазарев лишился ожидаемой поддержки союзного государства. Ноль голосов дали российскому исполнителю и члены жюри от Грузии. Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в 2016 году в Стокгольме. Тогда он также занял третье место.