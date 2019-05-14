19 мая в 15:00 на площади Терёхина в Соломбальском округе Архангельска пройдёт митинг-концерт в поддержку Шиеса под названием «Нота протеста: за чистоту в Архангельской области». Местные жители не хотят ввоза в Архангельскую область мусора из Москвы, рассказал «Эху Москвы» активист Общественного движения «Поморье – не помойка!» Дмитрий Секушин.

Митинг согласован с властями, уточнил Дмитрий Секушин.