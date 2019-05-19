Австрия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов

Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку. Причиной стали обвинения в коррупции. Прокуратура Австрии проверяет видео, на котором политик, предположительно ведет переговоры с гражданкой России, которую западная пресса называет «племянницей российского олигарха» о финансировании своей Партии свободы в обмен на преференции в бизнесе. На фоне разгоревшегося скандала Штрахе ушел в отставку со всех постов, в том числе и лидера ультраправой «Австрийской партии свободы». Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что в этой ситуации партия Штрахе покинет правящую коалицию.

Ожидается, что уже сегодня Курц предложит президенту республики назначить досрочные выборы в парламент.