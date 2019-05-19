Победу в конкурсе «Евровидение-2019» одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов.
Он исполнил песню Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял 3 место с композицией «Scream». Таковы итоги голосования зрителей и профессионального жюри.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Он исполнил песню Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял 3 место с композицией «Scream». Таковы итоги голосования зрителей и профессионального жюри.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…