Саудовская Аравия предостерегает Иран от  развязывания войны в регионе.

Как заявил министр иностранных дел королевства Адиль аль-Джубейр, Саудовская Аравия не хочет войны, но ответит со всей силой, если другая сторона начнет ее. У себя в Твиттере аль-Джубейр выразил надежду, что Иран и его союзники проявят мудрость и не станут вести себя безрассудно. На днях поддерживаемые Ираном йеменские боевики атаковали с помощью беспилотников центральный нефтепровод Саудовской Аравии. На прошлой неделе неизвестные подорвали два саудовских нефтяных танкера в территориальных водах ОАЭ возле порта Фуджейра. В Саудовской Аравии считают, что к этому причастен Тегеран.