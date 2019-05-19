British Airways объявила об остановке с 3 октября рейсов из Лондона в Петербург и Киев.
Полеты по этим маршрутам в авиакомпании назвали коммерчески нецелесообразными. Рейсы из Хитроу в Санкт-Петербург British Airways выполняла более 45 лет
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Полеты по этим маршрутам в авиакомпании назвали коммерчески нецелесообразными. Рейсы из Хитроу в Санкт-Петербург British Airways выполняла более 45 лет
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…