Несколько тысяч человек вышли накануне на  стихийный митинг к ведомству федерального канцлера Австрии.

Они потребовали провести новые парламентские выборы после скандала с вице-канцлером, главой Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе. Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы. Накануне Штрахе заявил, что уходит в отставку со всех постов.