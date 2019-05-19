Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве.
Победителем стал представитель Голландии Дункан Лоуренс. Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в 2016 году в Стокгольме. Тогда он также занял третье место.
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Победителем стал представитель Голландии Дункан Лоуренс. Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в 2016 году в Стокгольме. Тогда он также занял третье место.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…