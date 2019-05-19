В Швейцарии сегодня состоятся сразу два референдума.
Гражданам конфедерации предложат высказать свое мнение об ужесточении правил приобретения стрелкового оружия, на чем настаивает Евросоюз, и о налогово-пенсионной реформе.
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Гражданам конфедерации предложат высказать свое мнение об ужесточении правил приобретения стрелкового оружия, на чем настаивает Евросоюз, и о налогово-пенсионной реформе.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…