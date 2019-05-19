В Австрии разразился правительственный кризис.

Причиной стал скандал с Гансом-Христианом Штрахе, который подал в отставку с поста вице-канцлера. Местная пресса обвинила его в коррупции. Как передает Reuters, канцлер Себастьян Курц уже заявил, что приостановит работу правительства и предложит президенту страны назначить досрочные парламентские выборы. Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.