«Манчестер Сити» в шестой раз стал обладателем Кубка Англии.
В финальном матче на стадионе «Уэмбли» горожане одержали победу над «Уотфордом» со счетом 6:0. Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим футбольным турниром в мире.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В финальном матче на стадионе «Уэмбли» горожане одержали победу над «Уотфордом» со счетом 6:0. Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим футбольным турниром в мире.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…